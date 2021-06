Raspadori: “Mercato? Vedremo più avanti quello che verrà. Paragoni? Ringrazio chi ha speso belle parole per me”

Giacomo Raspadori, in conferenza stampa, ha parlato della sua situazione: “Il mercato? Sono cose che non ritengo importanti. Mi vivo questo sogno al meglio. Cerco di dare il mio contributo, quel che verrà lo vedremo più avanti, sono contento di fare quel che sto facendo. Cosa mi ha detto mancini quando sono arrivato? La prima cosa che mi è stata detta quando sono stato convocato è che, perché sono qui, è che me lo sono meritato. Mi ha dato fiducia, coraggio di affrontare questa avventura. Quando ti inserisci da dietro in un’avventura così è bello, mi hanno dato tanta fiducia e mi ha aiutato”.

Sui paragoni: “Sono giovane, ringrazio chi spende parole positive per me. E’ un motivo d’orgoglio, una spinta per puntare a far quello che hanno fatto, o avvicinarmi, a questi grandi giocatori. Per me è motivo d’orgoglio, è motivo per volermi migliorare ogni giorno. Cosa faccio in ritiro? Studio quasi tutte le mattine da solo in camera, anche qui in ritiro. Studio Scienze Motorie, adesso sto studiando anatomia per settembre. Il ruolo dei giovani? Ho avuto la possibilità di sbagliare, non sono stato accantonato alla prima occasione sbagliata o fallita. Questa Nazionale, con tanti giovani, dimostra che crediamo nei giovani, e dobbiamo essere anche noi giovani a credere in noi stessi. Per fare il salto, per restare nell’ambiente, serve credere nelle tue capacità”.

Foto: Facebook Sassuolo