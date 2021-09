Raspadori: “Mancini prima della Lituania mi ha tranquillizzato. Europeo? Ero confuso, non ci credevo”

Giacomo Raspadori , attaccante del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del giocatore che si è soffermato sulla sua gara con la Lituania. “Quando Mancini ti ha detto che avresti giocato? Non molto prima della partita: ‘Goditi il momento e ricordati che per la carriera di un ragazzo sfruttare le occasioni è tutto’. Poi la sera sono tornato a casa, mi sono rivisto la partita – tanto non avrei dormito comunque – e ho capito di aver realizzato un sogno. Ma anche che è troppo importante continuare a farlo, dandomi nuovi obiettivi”.

Poi ha raccontato le sue emozioni quando ha saputo di essere nella lista dei convocati per l’Europeo. “La sera della lista dei 26 era più confusione in testa che emozione. I brividi più forti quando ho sollevato la coppa e quando ho debuttato a Bologna, Italia-Repubblica Ceca: entravo in campo con la maglia della squadra di cui non mi ero perso una partita da quando avevo 5-6 anni”.

Foto: Twitter vivoazzuro