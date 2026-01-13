Raspadori: l’Atalanta al traguardo. A fine dicembre ci aveva provato con forza

13/01/2026 | 10:25:39

Giacomo Raspadori va all’Atalanta. Siamo ai dettagli, operazione da 23-25 milioni, bonus in più o in meno. Il bluff di Luca Percassi, pochi minuti prima di Atalanta-Torino era da considerare tale, l’Atalanta non è una sorpresa semplicemente perché il 31 dicembre vi avevamo svelato come il club lombardo ci stesse provando con forza. L’Atalanta rileva il cartellino a titolo definitivo, passaggio essenziale per convincere Raspadori che avrebbe dovuto essere più chiaro con la Roma e che evidentemente non era più nei piani dell’Atletico Madrid. Una parentesi non certo felice per la carriera di Raspadori che adesso si avvia a tornare in Italia. E andrà monitorata la posizione di Lookman al rientro dalla Coppa d’Africa.

Foto: X Atletico