Raspadori illude, Vasquez gela Napoli: è 2-2 con il Genoa. Azzurri a +1 sull’Inter

11/05/2025 | 22:44:34

Risultato inaspettato al Maradona. Il Napoli non risponde all’Inter e pareggia, 2-2 contro il Genoa. Gli azzurri, due volte avanti, si fanno rimontare in due occasioni e si giocano così il jolly che avevano da qui a fine campionato per la corsa scudetto. Napoli che ora è solo 1 punto avanti all’Inter a due giornate dalla fine.

Parte subito forte il Napoli che sfiora la rete all’8′ con McTominay. Al quarto d”ora la sbloccano i campani. McTominay riceve il pallone da Politano, parte in falcata e serve l’inserimento di Lukaku che si libera facilmente del difensore e con il destro buca Leali! 1-0 al 15′. Al 24′ Raspadori con una precaria coordinazione riesce a calciare ma Leali è bravissimo a salvare in corner. Il Genoa si fa vedere al 27′ con Carvalho che da un metro non riesce a deviare in rete. Alla mezz’ora traversa Genoa. Punizione battuta molto bene e stacco fortissimo di Pinamonti che colpisce la traversa. Al 31′ arriva il pari dei liguri. Cross dalla destra e stacco di Anahor molto morbido, pallone sul palo e decisiva deviazione di Meret. Il Napoli alza nuovamente i ritmi per trovare il 2-1 ma non riesce a chiedere avanti il primo tempo che termina 1-1.

Al 55′ Politano cerca e trova il classico inserimento di Di Lorenzo che crossa in mezzo e trova la smanacciata del portiere genoano, Anguissa va a colpo sicuro ma ancora Siegrist salva. Al 63′ torna avanti il Napoli. Grande giocata di McTominay che si carica la squadra sulle spalle, serve perfettamente l’inserimento di Raspadori che con il mancino buca Siegrist. Napoli di nuovo in vantaggio. Al 67′ McTominay ci prova con un destro fortissimo ma Siegrist dice no.

Al minuto 84′, pareggio clamoroso del Genoa. Rete di Vasquez che di testa non sbaglia. Cross di Martin dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Vasquez che batte Meret. Gelato il Maradona. Il Napoli prova a riportarsi in attacco, chance che arriva al 93′ con Billing che sfiora il palo.

Finisce 2-2 al Maradona, il Napoli resta primo, ma ora ha solo un punto sull’Inter, 77 i campani e 76 i nerazzurri. Sarà una volatona anche per lo scudetto.

Foto: sito Napoli