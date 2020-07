Raspadori, il nuovo che avanza: esordio da titolare in A e subito gol

Giacomo Raspadori ha 20 anni e un talento indiscutibile. Attaccante di qualità, nei movimenti ricorda Di Natale ma i paragoni sono sempre inopportuni, lasciamolo crescere. De Zerbi lo aveva impiegato da titolare in Coppa Italia contro il Sassuolo e gli aveva concesso qualche spezzone in Serie A. Nella gara in corso contro la Lazio è stata la prima volta, a sorpresa, dal primo minuto in campionato e ha subito lasciato il segno: un gol annullato dal Var in avvio, il timbro dell’1-1 al 7’ st su assist di Caputo. Il nuovo che avanza, comunque vada per Raspadori un pomeriggio indimenticabile.

Foto: sito ufficiale US Sassuolo