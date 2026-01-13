Il bilancio di Raspadori all’Atletico: solo 424 minuti in Liga, due reti (nessuna in campionato) e tre assist

13/01/2026 | 18:05:41

Raspadori-Atalanta, siamo al traguardo, come vi abbiamo raccontato questa mattina. Il matrimonio tra Giacomo Raspadori e l’Atletico Madrid non è andato come sperato, tradendo la voglia di Jack di cambiare aria per sentirsi più protagonista rispetto a quanto accaduto a Napoli, dove comunque si è ritagliato grandi soddisfazioni e ha giocato un ruolo chiave soprattutto nella cavalcata scudetto di Conte, spesso da subentrato. A Madrid il minutaggio raccolto da Jack è stato scarso:appena 15 le presenze, ma soprattutto appena 424 i minuti concessi da Simeone all’attaccante italiano. Un totalone che prevede anche due reti (una in Champions e una in Copa del Rey) e tre assist, in appena 4 presenze da titolare.

foto x atletico