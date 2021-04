Raspadori: “Ho ancora il cuore a mille. Crediamo nell’Europa, non siamo mai morti”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta decisiva contro il Milan: “Ho ancora il cuore a mille, è una grande soddisfazione in questo stadio. L’obiettivo quando si parte dalla panchina è quello di cercare di migliorare la situazione e dare una mano alla squadra. Il più grande obiettivo è quello di lavorare per migliorarsi, il giocare poi aiuta a prendere sicurezza e malizia che serve ad un attaccante. Ci crediamo all’Europa, non siamo mai morti e dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo”.