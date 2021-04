Raspadori: “Destro o sinistro non fa differenza, la completezza è importante. Mi ispiro ad Aguero”

Match winner della sfida del Sassuolo in quel di San Siro contro il Milan, Giacomo Raspadori si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del giovane neroverde.

Su Aguero, suo modello: “Il secondo gol è un movimento tipico di Aguero. Mi piace molto per il suo modo di giocare con la squadra oltre che per il gol. Mi ispiro a lui, un po’ anche a Tevez e Di Natale. Una cosa che mi ripete spesso De Zerbi è che la completezza è importante: bisogna saper fare tutto sul campo da calcio”.

Sul fatto di trovarsi a suo agio sia con il destro che con il sinistro, come mostrano i due gol ai rossoneri: “Proprio così. Da piccolo ero tutto mancino, anche per scrivere. Mio fratello più grande (che è stato nelle giovanili del Sassuolo e gioca in Eccellenza) era invece destro e non sopportavo questa differenza, così ho cominciato a imitarlo. Adesso scrivo con la destra e calcio con entrambi i piedi: è un vantaggio anche nello smarcamento, perché il difensore non può intuire dove andrò. In passato i rigori li ho tirati quasi sempre col destro, ma mi sto allenando a batterli con il sinistro. Per questa qualità dovrò ringraziare per sempre mio fratello Enrico, che è una persona importantissima per me: il primo con cui parlo dopo le partite.”

Foto: facebook Sassuolo