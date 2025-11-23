Raspadori decisivo con l’Atletico: “Sono felice, Simeone mi ha detto di sfruttare l’occasione”

23/11/2025 | 22:18:06

Raspadori ha parlato a DAZN dopo essere risultato decisivo nella vittoria dell’Atletico Madrid contro il Getafe: “Sono molto felice. So che vincere così qui è difficile, perché è un campo duro e il Getafe è tosto. È stato importante conquistare tutti e tre i punti. Inoltre, è la nostra seconda vittoria consecutiva. Prima di entrare Simeone mi ha detto di sfruttare l’opportunità. So quanto sia importante entrare dalla panchina e dare il massimo per la squadra”.

foto sito atletico