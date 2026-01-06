Raspadori convocato per la Supercoppa spagnola, ma la trattativa con la Roma va avanti

Il giocatore dell’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori, è tra i convocati per il derby di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid, nonostante le trattative tra Atletico e Roma, di cui vi abbiamo parlato nelle ultime ore e che stanno proseguendo proprio in questo momento. La convocazione, dunque, non preclude il trasferimento dell’attaccante italiano alla corte di Gasperini, che ricordiamo apprezza molto il calciatore.

Foto: X Atletico