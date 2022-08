Raspadori: “Contento dell’esordio. Lo spogliatoio mi ha accolto bene, spero di aiutare la squadra”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, parla così a Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Fiorentina: “Sono contento di aver fatto la mia prima partita, peccato per il risultato, volevamo portare a casa i tre punti. C’è da lavorare, dobbiamo ripartire anche perché si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo limare quello che oggi abbiamo sbagliato. Ruolo? Sicuramente stare in mezzo al campo è dove mi sento più a mio agio. Poi le scelte spettano al mister. Sono contento di aver iniziato questo percorso e spero di aiutare la squadra”. E sull’inserimento ha aggiunto: “Sta andando molto bene, lo spogliatoio mi ha accolto bene, sono tutti bravi ragazzi. Per come sono io ci ho messo subito grande entusiasmo, cerco di imparare tutto ciò che posso e di metterlo nel mio bagaglio personale”.

Foto: Instagram Napoli