Raspadori: “Bisogna avere il coraggio di andare avanti e lavorare con umiltà”

Dopo Roberto Mancini e Bryan Cristante, a prendere la parola è stato Giacomo Raspadori, protagonista con una doppietta questa sera contro la Turchia: “La delusione è stata grande, quindi penso che siamo stati doppiamente bravi. Non era facile, siamo contenti perché dovevamo far capire di volerci rialzare subito e penso che si sia percepito. È stata una vittoria importante.

Le mie caratteristiche mi portano a poter ricoprire più ruoli, ma per i due gol di oggi bisogna riconoscere i meriti anche dei miei compagni, che mi hanno messo nelle condizioni di potermi esprimere al meglio. Le parole di Bonucci per noi giovani? Avere uomini di questo spessore in un momento così difficle ci ha aiutato tanto. Sono state giornate toste, ma soprattutto grazie a loro abbiamo avuto il coraggio e l’umiltà di ripartire da zero. Come dicevo prima, persone di questo tipo permettono a noi giovani di essere pronti, seppur le critiche alle volte siano tante e pesanti.

Il mio percorso è stato lavoro, lavoro e lavoro. Bisogna avere il coraggio di andare avanti. Quando si ha un grande successo, il giorno dopo bisogna essere felici ma deve finire lì. Stesso discorso per le sconfitte, che si portano le scorie dietro per tanto tempo mentre le vittorie si dimenticano subito. A mio avviso la mentalità deve essere quella di macinare con continuità e di lavorare, tutto con umiltà e coraggio“.

