Raspadori: “Aguero, Di Natale, Tevez, ecco a chi mi ispiro. L’abbraccio con Vialli lo porterò sempre con me”

Giacomo Raspadori nel corso di un’ intervista a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sul suo ruolo: “Forse falso nove, ma più che altro dal punto di vista tecnico e per caratteristiche fisiche. Però per tante altre cose mi sento un ‘nove’ classico. Qualità principali? Le dico quella che mi piace di più: calciare con entrambi i piedi è sempre stata una mia caratteristica. E per un attaccante è una grande fortuna“.



Poi ha aggiunto: “Per fisico, tecnica e stile di gioco forse ad Aguero. Uno di quelli che ho studiato di più assieme a Tevez, Di Natale e anche Paolo Rossi, guardando le sue partite con papà. Ma chi mi ha rubato gli occhi più di tutti è Eto’o, generoso come pochi: quando un attaccante diventa un punto di riferimento per la squadra. Come Mancini e Vialli? Ci può stare: mi piace come sintesi e mi ci vedo. Ma soprattutto: non sarebbe male… E l’abbraccio sincero, vero, che mi ha dato Vialli subito prima di Italia-Lituania mi ha scaldato il cuore. E lo porterò sempre con me”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro