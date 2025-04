Raspadori a tempo pieno: è la carta per non rimpiangere Neres

Il Napoli ha perso Neres per un problema al soleo e l’assenza potrebbe procrastinarsi fino alle ultimissime giornate della stagione. Dopo aver puntato su Spinazzola nella trasferta di Monza, adesso Conte – fin dal prossimo impegno contro il Torino – potrebbe affidarsi a Raspadori a tempo pieno. L’attaccante sta vivendo un buonissimo momento di forma e il suo ingresso in Brianza ha accesso il Napoli, compreso l’assist per il gol decisivo di McTominay.

Foto: Instagram Napoli