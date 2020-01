Jacob Rasmussen lascia la Fiorentina e firma con l’Erzgebirge Aue, club tedesco che ha appena comunicato l’arrivo in prestito del difensore danese. Il 22enne, nessuna presenza in Serie A in maglia viola, è pronto a ripartire dalla Zweite Bundesliga. Tutto confermato, la nostra esclusiva va puntualmente in porto.