Rasmus Hojlund è (da due giorni) il primo nome per il Napoli

20/08/2025 | 19:08:24

Il Napoli continua a lavorare forte su Rasmus Hojlund, a maggior ragione dopo la decisione del Milan di virare su Boniface in uscita dal Bayern Leverkusen. Confermata la notizia esclusiva di Gianluigi Longari di lunedì scorso quando proprio il Napoli era stato messo con forza sulle tracce dell’attaccante che non rientra più nei piani del Manchester United. Il Napoli sta lavorando per la formula migliore, cercherà di strappare un prestito senza obbligo e si sta comunque attivando per arrivare alla totale quadratura. In giornata, come raccontato, il club aveva chiesto informazioni su Pinamonti, ma Hojlund resta da due giorni, come anticipato, il primo nome nella lista del Napoli.

FOTO: Instagram united