Rashford: “Yamal? Non ho mai visto nessuno con un impatto simile alla sua età, forse solo Ronaldo il Fenomeno”

19/08/2025 | 18:50:00

Marcus Rashford, attaccante del Barcellona, ha parlato del suo ambientamento nel mondo catalano.

Queste le sue parole: È stata una nuova esperienza, piacevole. Più giocherò in questo campionato, più diventerò forte. L’importante era iniziare con tre punti. Non è un problema, l’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere la partita. Sto imparando il nuovo ambiente, il ritmo e lo stile di gioco. Commetterò errori, ma migliorerò. E la qualità dei compagni rende tutto più semplice”.

E proprio sui compagni non risparmia elogi, soprattutto per Yamal: “È un talento straordinario, sorprendente per maturità e intelligenza calcistica. Non ho mai visto nessuno con un impatto simile alla sua età, forse solo Ronaldo il Fenomeno. È emozionante giocare accanto a lui, ha davanti una carriera incredibile”.

Sul futuro, Rashford non si nasconde: “Non solo la Champions, vogliamo vincere tutto. Il Barça ha fatto una grande stagione, ma dobbiamo ripetere e migliorare”. Infine, un pensiero al nuovo tecnico Flick: “È molto diretto, ed è fondamentale con tanti giovani in squadra. La sua motivazione è altissima e trasmette fiducia. È un allenatore speciale per un gruppo speciale”.

Foto: x Barcellona