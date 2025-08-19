Rashford: “Yamal? Mai visto nulla di simile alla sua età”. Poi il commento sulla Champions

19/08/2025 | 11:50:07

Uno dei neo acquisti di casa Barcellona, Marcus Rashford, ha rilasciato recentemente un’intervista ai microfoni di Sport. Di seguito, le dichiarazioni del attaccante blaugrana: “Debutto? È andata bene, è stata una nuova esperienza, anche piacevole. Ma più giocherò in questa Liga, meglio sarà per me. Inoltre è stato positivo iniziare la stagione con una vittoria. È vero che la partita è stata strana, con due cartellini rossi, ma era importante vincere. Partire dalla panchina? Per me è una cosa nuova, ma l’obiettivo è lo stesso: vincere la partita. Quindi non importa come arriviamo al risultato finale, l’importante è ottenere i tre punti”. Su Yamal: “È un talento top, un giocatore top. La cosa più sorprendente è quanto sia maturo per la sua età, come pensa e come gioca. È molto avanti rispetto ai suoi anni. Giocare con lui e con altri giovani è emozionante. Come persona, è un ragazzo di 18 anni, sempre divertente, scherza con tutti. È stimolante stare in uno spogliatoio con così tanti giovani. Mi ricorda quando avevo la sua età… E sì, è il più talentuoso con cui abbia mai giocato alla sua età. Non ho visto nessuno con l’impatto che ha lui sul gioco. Forse Ronaldo Nazario, ‘Il Fenomeno’. Avere quell’influenza in campo da così giovane e in modo così costante è incredibile. Ha davanti a sé una lunga carriera, e spero che mantenga il livello e continui a migliorare”. Su Flick: “È un allenatore molto diretto. Questo è importante, soprattutto con tanti giovani in squadra, dove la guida deve essere chiara. La sua motivazione è molto alta per fare meglio della scorsa stagione. Questo è ciò che fa credere che la squadra avrà successo. È un tecnico speciale che sa lavorare con giocatori speciali. Sono entusiasta”. Sul sogno Champions: “Non solo la Champions, ma tutto. Il Barça ha fatto una grande stagione l’anno scorso. Ora bisogna dimenticare, cercare di ripetere e migliorare”.

Foto: sito Barcellona