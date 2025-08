Rashford: “Vogliamo provare a vincere la Champions. Posso giocare in diversi ruoli”

03/08/2025 | 13:00:34

Il nuovo attaccante del Barcellona Marcus Rashford ha parlato della sua avventura con i catalani, le parole ai canali ufficiali del club: “Ci sono molti grandi giocatori qui, ma lo sapevo già prima di arrivare. La qualità è molto alta e anche l’intensità, ed è ciò che dobbiamo mantenere per tutta la stagione. Posso giocare in diverse posizioni, segnare gol da tutte le zone del campo. Si tratta di essere in grado di segnare da diverse zone, e speriamo di poter fare un passo avanti rispetto all’anno scorso e provare a vincere la Champions League, tutti vorrebbero vincerla”.

FOTO: Sito Barcellona