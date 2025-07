Rashford si presenta al Barça: “Era il momento giusto per arrivare. Indossare la 14 è un onore”

23/07/2025 | 21:40:05

“Ho preso la decisione giusta, non vedo l’ora di giocare la mia prima partita davanti ai tifosi”. Così il nuovo attaccante del Barcellona, Marcus Rashford durante la presentazione alla stampa di quest’oggi nella città spagnola: “Le cose accadono quando devono accadere e questo era il momento giusto, sono pronto a dare il massimo”.

“Molti giocatori mi hanno impressionato perché sono molto giovani, ma giocano davvero bene. Flick sta facendo un ottimo lavoro soprattutto vedendo cosa ha fatto nella passata stagione. – prosegue l’inglese come riporta il Mundo Deportivo parlando dei suoi primi giorni in Spagna – Da quando sono arrivato ho notato che tutto quello che è successo l’anno scorso è stato dimenticato e tutti sono concentrati sul migliorarsi nella prossima. L’ambizione è davvero alta, tutti hanno fame di vittorie e non vedo l’ora di giocare al loro fianco”.

Spazio poi alla scelta del 14 come numero di maglia: “È un numero tradizionale per il club, so che è speciale e indossare questa maglia è un onore. Mi motiva a dare il massimo”.

Rashford si sofferma infine anche sulla situazione del Manchester United il club da cui arriva in prestito con opzione: “Il club sta attraversando un periodo di cambiamenti, non ho nulla di negativo da dire sul loro conto. È stata una parte importante della mia vita e della mia carriera, sono molto grato per l’opportunità di giocare per loro. Auguro il meglio allo United”

Foto: sito Barcellona