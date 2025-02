Rashford sempre più vicino all’Aston Villa in prestito

Dopo aver fatto il giro di mezza Europa, Marcus Rashford si sta avvicinando sempre più all’Aston Villa. Operazione in prestito per l’attaccante con possibile inserimento del diritto di riscatto, il Manchester United parteciperà alla copertura di una parte dell’ingaggio. Un colpo di spessore per le ambizioni dell’Aston Villa, aspettando gli ultimi e decisivi passaggi della trattativa.

Foto: Instagram Manchester United