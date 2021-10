Rashford: “Razzismo? Ho ricevuto supporto e solidarietà, è stato un momento speciale”

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, è intervenuto ai microfoni della BBC per una lunga intervista. Il classe 1997 si è anche soffermato sul duro momento subito successivo alla sconfitta in finale a Euro 2020, quando lui ed altri compagni di squadra furono oggetto di insulti razzisti. Di seguito le dichiarazioni.

“Ho ricevuto tanto supporto e solidarietà. È stato bello, qualcosa che non dimenticherò mai. È difficile descrivere la sensazione che ti dà, ma una cosa che ho sempre detto è che voglio vedere le persone agire come una cosa sola nelle comunità e questo è stato un grande traguardo per me. È stato un momento in cui tutti si sono uniti e qualunque cosa pensavano fosse la cosa giusta da fare, l’hanno subito fatta ed è stato un momento speciale”.

Foto: Twitter Rashford