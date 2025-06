Rashford, possibile permanenza allo United: lo scenario per l’attaccante

21/06/2025 | 13:00:35

Marcus Rashford sta per tornare ad allenarsi con il Manchester United. Secondo quanto rivelato da ESPN, qualora non riesca a trovare un accordo per la sua cessione da Old Trafford, l’attaccante inglese che piace al Barcellona, potrebbe restare alla corte dei Red Devils e sotto la guida di Ruben Amorim, dal quale è andato via nel mese di gennaio in prestito all’Aston Villa.

Foto: Instagram Manchester United