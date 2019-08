Rashford: “In questa stagione faremo grandi cose. Solskjaer…”

In un’intervista rilasciata ai canali tematici del Manchester United, Marcus Rashford ha fatto un punto sulla stagione che sta per iniziare. Queste le sue parole: “Tutto procede secondo il modo in cui dovrebbe essere fatto. Ricordo questi passaggi quando entrai per la prima volta negli Under 18. Se continuiamo di questo passo faremo grandi cose in questa stagione. Solskjaer ha ottime idee. Magari ci vorrà un po’ di tempo per assimilare i suoi meccanismi, ma con il tempo il lavoro porterà i suoi frutti”.

Foto: Twitter personale Rashford