Rashford: “Il Mondiale è il livello più alto in cui si possa giocare. La concorrenza è normale”

21/06/2026 | 22:21:33

Marcus Rashford, attaccante della Nazionale inglese, ha parlato dal ritiro della Nazionale per spiegare il momento dopo la buona vittoria all’esordio: “È un altro apice, il livello più alto a cui si possa giocare. Non vediamo l’ora di iniziare e di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Penso che la gente creda che la preparazione inizi adesso, ma in realtà è cominciata molto tempo fa, quando è arrivato il mister. Tutto è stato costruito in funzione di questo momento”.

Dentro lo spogliatoio però c’è coesione totale: “Siamo un’unica squadra e dobbiamo lottare l’uno per l’altro esattamente nello stesso modo in cui si lotta per i propri club. Questa ormai è la norma. Sappiamo che è difficile perché tutti vogliono giocare e molti giocatori meriterebbero di farlo. A un certo punto ci saranno dei giocatori delusi, ma tutto sta nel modo in cui gestisci la cosa”. “Penso che dobbiamo mettere in campo un’intensità con cui gli avversari non riescano a convivere, e cerchiamo di attenerci a questo. Se riusciamo a giocare a quel livello, ti può far vincere le partite. L’unica cosa che possiamo prevedere è come ci comportiamo nell’arco dei 90 o dei 120 minuti. Quindi penso che come giocatori dobbiamo solo concentrarci su questo. Dobbiamo solo continuare a spingere. Ne siamo decisamente capaci”.

Foto: X Qatar 2022