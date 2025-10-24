Rashford: “Il Clasico è la partita più importante del mondo del calcio. Futuro? Voglio rimanere al Barcellona”

24/10/2025 | 17:38:50

Marcus Rashford, attaccante del Barcellona, ha parlato a ESPN alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Se c’è una partita che va vista assolutamente, quella è il Clasico, la partita più importante del mondo del calcio. Per me poterlo giocare sarà incredibile, ma io soprattutto voglio vincerlo, voglio che sia memorabile per me”, le sue parole.

Poi torna sulla scelta fatta nell’unirsi alla squadra di Hansi Flick: “Negli ultimi anni ho seguito tanto il Barcellona ed ho sempre pensato che fosse una squadra perfetta per me. La gente spesso se lo dimentica, ma io ho passato più di 23 anni al Manchester United. Avevo bisogno di cambiare aria, qui sono felice giorno dopo giorno di come stanno andando le cose”.

Chiusura sul futuro: “Mi piace questa squadra di calcio e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club chiave nella storia di questo sport. Per un giocatore, è un onore”.

Foto: X Barcellona