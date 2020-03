Rashford e la raccolta fondi per i bambini poveri di Manchester: “Cerco di rendermi utile”

Marcus Rashford, attaccante dell’Inghilterra e del Manchester United, ha dichiarato alla BBC di aver avviato una raccolta fondi per aiutare i bambini di Manchester: “Sto cercando di fare qualcosa di positivo per le generazioni future. Mi piace lavorare con i bambini e quando ho saputo della chiusura delle scuole ho pensato che molti non avrebbero avuto accesso alla mensa gratuita. Io avevo pasti gratuiti, mia mamma non tornava a casa prima delle sei e avrei mangiato solo verso le otto. Io sono stato fortunato, ma ci sono tante situazioni difficili”.

Foto: Manchester United Twitter