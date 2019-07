Rashford dopo il rinnovo: “Lo United è la mia vita fin da quando ero bambino. Ora…”

La fumata bianca è arrivata in giornata: Marcus Rashford ha rinnovato il contratto con il Manchester United fino a giugno 2023, con l’opzione di prolungare per un ulteriore anno. L’attaccante classe ’97 ha parlato così al sito ufficiale dei Red Devils dopo la firma sul nuovo accordo: “Il Manchester United è sempre stato la mia vita, fin da quando sono arrivato qui all’età di sette anni. Questa società mi ha cresciuto sia come calciatore che come uomo, così per me è un privilegio ogni volta che posso indossare questa maglia. Voglio ringraziare Solskjaer per tutto ciò che ha fatto per me. Ora darò tutto per aiutare questo club a raggiungere i successi che merita”.

Foto: Twitter personale Rashford