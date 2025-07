Rashford: contatti diretti Barcellona-Manchester United e svolta vicina

19/07/2025 | 14:53:20

Marcus Rashford avanza verso il Barcellona. Come riportato poco fa da The Athletic i negoziati tra il Manchester United e il club catalano sono in corso e stanno procedendo molto bene. Si lavora sulla formula che potrebbe essere prestito con diritto di riscatto, per Rashford sarebbe il coronamento di un sogno visto che ha messo da settimane il Barcellona in cima al gradimento.

Foto: Instagram Manchester United