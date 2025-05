Rashford, contatti con il Barcellona: lo United chiede 40 milioni

28/05/2025 | 14:41:57

Secondo quanto riportato da SPORT, mercoledì mattina il ds dei catalani Deco ha incontrato l’agente di Marcus Rashford in un hotel di Barcellona per discutere del possibile ingaggio dell’attaccante del Manchester United. I catalani spingono per arrivare all’attaccante inglese, nel quale hanno individuato uno dei primi obiettivi di mercato. I Red Devils sono disposti a cedere il giocatore che non rientra nei piani di Amorim e accetterebbero una cifra intorno ai 40 milioni di euro per il suo trasferimento in Spagna.

Foto: Instagram Manchester United