Rashford: “A chi dedico il gol? A un mio amico scomparso due giorni fa”

Serata da festeggiare, quella di ieri, per l’Inghilterra di Southgate, che grazie alla vittoria contro il Galles, si è aggiudicata il passaggio del turno da prima classificata grazie alla rete di Rashford e di Phil Foden. L’esultanza di Rashford, non solito a celebrare i gol con le dita rivolte verso il cielo, ha incuriosito un giornalista in conferenza stampa, che gli ha chiesto se ci fosse una dedica speciale per la rete: “La rete la voglio dedicare a un mio amico che ho perso un paio di giorni fa. Dopo una lunga battaglia con il cancro ha perso la vita. Sono contento di avere segnato per lui”.

Foto: Twitter Rashford