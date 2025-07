Rapina a casa di Platini: l’ex campione era all’interno con la famiglia. Trafugati trofei e medaglie

18/07/2025 | 17:41:04

Un episodio di cronaca ha scosso la famiglia di Michel Platini, leggenda del calcio francese ed ex stella della Juventus. Nella notte, la sua abitazione a Marsiglia è stata teatro di una rapina. I malviventi hanno portato via non solo oggetti di valore, ma anche pezzi fondamentali della sua storia sportiva. Intorno alle 5:30 del mattino, Platini è stato svegliato da rumori sospetti provenienti dal giardino. Uscito per controllare, ha visto un individuo incappucciato fuggire dalla proprietà. Poco dopo, ha scoperto che il locale dove custodiva i suoi trofei e le medaglie era stato violato. Come riporta l’Equipe, il bottino è impressionante: circa venti tra trofei e medaglie, simboli di una carriera straordinaria, sono stati sottratti. Tra questi, probabilmente anche riconoscimenti legati ai suoi tre Palloni d’Oro consecutivi (1983, 1984, 1985). Il valore degli oggetti rubati è incalcolabile, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto affettivo.

Le autorità locali hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare il materiale trafugato. La comunità calcistica internazionale ha espresso solidarietà a Platini, condannando l’atto e sottolineando l’importanza di proteggere la memoria storica dello sport.

Foto: sito Uefa