Rapid Vienna-Inter, i convocati di Spalletti: fuori Icardi, ok Nainggolan e Perisic

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Rapid Vienna in Europa League. Fuori l’ormai ex capitano nerazzurro Icardi, presenti Nainggolan e Perisic. A seguire l’elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: De Vrij, Nolan, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, D’Ambrosio.

Centrocampisti: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic Roric.

Attaccanti: Schirò, Lautaro, Politano, Candreva.

Foto: Inter Twitter