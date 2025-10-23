Rapid Vienna-Fiorentina, le curiosità: equilibrio nei precedenti europei tra le due

23/10/2025 | 18:21:42

Questa sera alle 18:45 si disputa il match tra Rapid Vienna e Fiorentina.

Ecco alcune curiosità:

-Una vittoria a testa per le due squadre nei precedenti confronti in competizioni UEFA.

-Il Rapid Vienna ha perso le ultime quattro partite tra campionato e coppe.

-La Fiorentina, nonostante la partenza negativa in campionato, ha sempre vinto segnando più di un gol in Conference League, considerando anche i turni preliminari della competizione.

Foto: X Conference