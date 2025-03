Raphinha verso il rinnovo: il Barcellona vuole blindarlo

Continua la carrellata di rinnovi in casa Barcellona. La società spagnola si starebbe muovendo per blindare uno dei giocatori chiave della squadra, ovvero Raphinha. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il brasiliano avrebbe già sul tavolo una proposta che lo legherebbe ai blaugrana fino al 2030. Il tutto si troverebbe alle fasi iniziali, ma la volontà di entrambe le parti sembrerebbe essere molto forte. Il Barça vuole tenerselo stretto visto il suo impatto devastante con questa realtà e a dimostrarlo sono anche i numeri. In questa stagione il classe ’96 ha realizzato ben 24 gol e 18 assist in 48 gare disputate, diventando uno dei giocatori più prolifici della rosa allenata da Flick. Proprio per questo motivo, il club spagnolo vuole rinnovare il contratto del 28enne il prima possibile.

FOTO: Instagram Barcellona