Raphinha supera Messi come miglior avvio al Barça. Il brasiliano: “Flick mi ha cambiato la mentalità”

17/09/2026 | 11:23:50

Il Barcellona è una macchina da gol inarrestabile. Nelle prime 6 partite di Liga, i blaugrana hanno segnano 28 gol, ai quali vanno aggiunti i 5 realizzati contro il Feyenoord in Champions League. Il bomber della squadra, schierato in questa stagione come centravanti, è Raphinha. Il brasiliano ha già timbrato il cartellino 11 volte tra Liga e Champions, strappando un record a Sua Maestà Leo Messi. Infatti, l’attuale capitano del Barça, con gli 11 gol segnati fin qui, ha superato il miglior avvio di stagione dell’argentino, fatto registrare nel 2012/13, con una rete in più. Alla fine di quella annata, però, Messi arrivò a 60 gol, dovendosi fermare 45 giorni a causa di un problema alla coscia.

Raphinha, al termine della devastante vittoria per 7-2 contro il Racing Santander di ieri sera, in cui ha realizzato una tripletta, ha speso parole al miele per il suo allenatore Hansi Flick ai microfoni di DAZN ES: “La verità è che l’ho sempre detto e continuerò sempre a dirlo: Flick è l’allenatore che ha cambiato la mia mentalità. Questo ha anche cambiato il modo in cui mi percepisco. È per questo che gli sono molto grato e glielo dimostrerò ogni volta che ne avrò l’opportunità”.

Foto: Instagram Barcellona