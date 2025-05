Raphinha sui social: “Torneremo più forti. Sempre più orgoglioso di indossare questi colori”

07/05/2025 | 11:45:19

La delusione per l’uscita dalla Champions League è stata condivisa da gran parte dello spogliatoio del Barcellona. Tra i primi a parlare c’era stato Lamine Yamal, ma anche Raphinha – autore del gol del momentaneo 2-3 – ha voluto esprimere il proprio stato d’animo. “Torneremo più forti… Grazie per il supporto, Culers… Siamo ancora uniti… La stagione non è finita. Ogni giorno che passa sono più orgoglioso di vestire questi colori, orgoglioso di questa squadra. Visca el Barça sempre”, ha scritto sul proprio profilo Instagram

Foto: Instagram Raphinha