Raphinha su Ronaldinho: “Mi hanno detto che ha chiesto a Vinicius i biglietti per le nostre partite”

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Ronaldinho contro la Nazionale brasiliana (“Non guarderò neanche una partita del Brasile in Copa America. Manca tutto“). E ora è arrivata anche la risposta di Raphinha che in conferenza stampa ha così svelato un retroscena: “Mi hanno detto che Ronaldinho ha chiesto i biglietti a Vinicius per le nostre partite”.

Foto: Instagram Raphinha