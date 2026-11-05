Raphinha: “Spero di restare ancora molti anni al Barcellona, faccio tutto il possibile per il club”

05/11/2026 | 15:25:26

Le parole di Raphinha ai canali ufficiali del Barcellona dopo il rinnovo: “Spero di restare ancora per molti anni e, se le mie gambe me lo permetteranno, di continuare a giocare ad alti livelli. Faccio tutto il possibile per il club. Nei miei primi due anni non avrei mai immaginato di arrivare dove sono ora. Sapevo di cosa ero capace e cosa potevo dare a questo club. Credevo nel mio lavoro e nella mia determinazione a raggiungere buoni risultati. Mi manca ancora un trofeo, ma voglio vincerne il più possibile con questa maglia da qui al 2030”.

Foto: Instagram Barcellona