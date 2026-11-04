Raphinha: “Dedico la vittoria ai tifosi, ma voglio mandare tanta forza alla famiglia di Jesús de Miguel”

04/11/2026 | 10:19:40

Il dolore per la morte di Jesús de Miguel ha superato ogni risultato sportivo. Dopo la vittoria del Barcellona contro l’Aston Villa in Champions League, Raphinha ha scelto di non soffermarsi sulla propria prestazione, nonostante la doppietta e il premio di MVP. Il capitano blaugrana ha voluto dedicare le sue parole al giocatore del Tenerife, scomparso dopo il drammatico scontro di gioco con il portiere dell’Andorra, Jesús Owono. “Non è un buon giorno per parlare di calcio. Dedico la vittoria ai tifosi, ma voglio mandare tanta forza alla famiglia di Jesús de Miguel da parte del club. Che riposi in pace”, ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di Movistar. Un messaggio semplice e sentito, con cui ha messo da parte la gioia per il successo europeo e per i due gol realizzati. Raphinha ha poi sottolineato quanto sia difficile scendere in campo dopo aver appreso una notizia così tragica: “Potrebbe succedere a chiunque. È molto duro. Potrebbe capitare anche a noi. Quando abbiamo visto la notizia siamo rimasti sconvolti”. Il giocatore ha quindi preferito non aggiungere altro, chiedendo di rispettare il suo silenzio sul match: “Preferisco fermarmi qui”.

Foto: instagram Barcellona