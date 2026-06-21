Raphinha out due settimane, sospiro di sollievo per il Brasile. Le possibili scelte di Ancelotti
21/06/2026 | 20:11:47
Report di ieri del Brasile è la lesione muscolare a Raphinha, per fortuna di Carlo Ancelotti, di basso grado. Stop di circa due settimane, con l’asso del Barcellona che dovrebbe saltare solo l’ultima gara del girone, contro la Scozia e i sedicesimi di finale.
Con la ancora possibile assenza di Neymar, in attacco, per le prossime gare, le scelte sono abbastanza scontate, quelle di mister Ancelotti. Globo Esporte vede una corsa tra Endrick, Luiz Henrique e Rayan per l’attacco verdeoro, almeno contro la Scozia. Poi le successive scelte ai sedicesimi.
Foto: Instagram Raphinha