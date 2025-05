Raphinha: “Non immagino un Barcellona senza di me, arriverà il rinnovo”

11/05/2025 | 10:52:31

Raphinha ha parlato ai canali di Movistar+ verso la sfida tra Barcellona e Real Madrid. L’attaccante dei catalani ha ricordato anche il momento in cui Flick gli ha consegnato la fascia da capitano: “Mi sono emozionato molto quando l’allenatore mi ha detto che sarei stato uno dei capitani perché onestamente non me lo aspettavo. Utilizzo tutto ciò che ho appreso negli anni di carriera per provare a trasmettere i migliori consigli a Lamine Yamal”. E sulla possibilità di rinnovare, l’ex Leeds è stato chiarissimo: “Non mi immagino un Barcellona senza Raphinha. Presto arriverà il mio rinnovo“ ha confidato.

FOTO: Instagram Barcellona