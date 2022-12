Raphinha: “Non guardo le partite del Mondiale. Perché dovrebbe interessarmi ciò che fanno Messi o Mbappé?”

Raphinha, intercettato da O Globo, ha dichiarato di non guardare le partite del Mondiale e di non essere interessato ai risultati dei vari match che si disputano in Qatar: “Non guardo mai le partite del Mondiale, preferisco guardarmi una serie tv oppure qualche film. Non capisco come mai dovrebbe interessarmi quello che fa Messi oppure quello che fa Mbappé”.

Foto: Twitter Barcellona