Raphinha: “Mondiale per Club? Felice di non esserci. Molti giocatori non faranno le vacanze”

28/06/2025 | 17:30:16

L’esterno offensivo del Barcellona, il brasiliano Raphinha, ha parlato a margine di un evento a San Paolo, esprimendosi sul Mondiale per Club, una competizione che il Barcellona non ha giocato.

Queste le parole del giocatore: “Come giocatore di un club europeo, mi dico che dovrebbero tutti essere in vacanza. È complicato per noi dover rinunciare al nostro riposo, ne abbiamo diritto. Tutti meritano almeno tre settimane o un mese di vacanza. Molti di quelli che sono al Mondiale per club non ne avranno diritto. Nessuno ha chiesto ai giocatori se fosse d’accordo con le date. Io sono in vacanza, e anche gli altri dovrebbero esserlo. I miei connazionali nel Paris Saint-Germain, ad esempio, hanno vinto la Champions League e hanno avuto a malapena il tempo di festeggiare il loro titolo. Sono venuti a giocare in Nazionale e sono partiti subito dopo per disputare questo Mondiale senza fermarsi”.

Foto: Instagram Barcelona