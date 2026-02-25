Raphinha: “In questo momento mi sento bene, voglio cercare di ritrovare la mia migliore forma fisica”

L’attaccante del Barcellona, Raphinha, ha parlato ai microfoni del club. Queste le sue parole:

“Battere l’Atletico al ritorno di Copa del Rey? È difficile, ma siamo fiduciosi di poter ribaltare la situazione. Giocare una buona partita è il primo passo. Altrimenti, saremo ben lontani dalla rimonta. Ma se c’è una squadra che può farlo, siamo noi. L’infortunio? Ho attraversato momenti difficili in questa stagione. Sono stato infortunato, il che significa che non ho potuto fare ciò che amo di più. Gli infortuni sono mentalmente impegnativi perché spesso non hanno una spiegazione. Ma in questo momento mi sento bene sia mentalmente che fisicamente. Sto tornando da un infortunio e voglio cercare di ritrovare la mia migliore forma fisica”.

Foto: Instagram Barcellona