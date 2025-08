Raphinha guarda alla Champions: “Il mio obiettivo è vincerla”

In vista della nuova stagione, Raphinha ha condiviso le sue ambizioni in un’intervista concessa al quotidiano catalano Sport. L’esterno brasiliano del Barcellona non ha nascosto quale sia il traguardo principale: alzare la Champions League. Il giornale lo mette in evidenza già in copertina, riportando chiaramente la sua determinazione. Nonostante l’ottimo rendimento della scorsa annata, Raphinha ha mantenuto un profilo umile e ha preferito non parlare di obiettivi personali come il Pallone d’Oro. “Quello che conta davvero per me è essere il migliore del mondo… a casa mia”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della famiglia e dell’equilibrio personale rispetto ai premi individuali.

Foto: INsta Barcellona