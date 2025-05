Raphinha-Fermin, Il Barça ribalta il Valladolid nella ripresa (2-1). Blaugrana a +7 sul Real

03/05/2025 | 22:57:17

Anche il Barcellona fa turnover in vista dell’Inter e anche i blaugrana vincono la propria partita di campionato: 2-1 al Real Valladolid. Ma la serata degli uomini di Flick – a differenza di quella di Simone Inzaghi – non si era aperta nel migliore dei modi. Infatti, al 6′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio con la rete di Sanchez. Inoltre, Flick ha dovuto inserire Lamine Yamal prima del termine della prima frazione di gioco a causa dell’infortunio di Rodriguez, concedendo meno riposo alla stellina spagnola. A inizio ripresa Flick inserisce anche de Jong e Raphinha ed è proprio il brasiliano a dare inizio alla rimonta grazie alla rete al 54′. E sei minuti più tardi è Fermin Lopez a siglare il definitivo 2-1 in favore dei blaugrana. Un successo importante per i blaugrana mantengono la vetta de La Liga, portandosi a 7 punti di vantaggio sul Real, e con il morale al massimo in vista della sfida di martedì a San Siro.

Foto: Instagram Barcellona