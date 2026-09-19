Raphinha è illegale: tripletta al Siviglia e 14esimo gol stagionale a settembre

19/09/2026 | 23:00:53

Raphinha continua nel suo stato di forma implacabile. Il centravanti del Barcellona, in occasione della trasferta vinta in casa del Siviglia, ha siglato una tripletta favolosa, lasciando senza parole il Sanchez Pizjuan. Dopo il vantaggio dell’ex centrocampista del Milan Fofana, si è scatenato un tornado in Andalusia. Prima ha sterzato col mancino, mettendo a sedere il difensore avversario, e con il destro ha pareggiato i conti. Poi, nella ripresa, ha firmato il sorpasso con un colpo di testa da rapace d’aria, non esattamente la specialità di casa, sfruttando un assist al bacio di Yamal. Infine, ha chiuso i giochi con uno scavetto morbidissimo, servito sempre dal numero 10 spagnolo. Con la tripletta di oggi, fanno 12 i gol in campionato e 14 quelli stagionali, considerando la doppietta al Feyenoord in Champions League.

Foto: Instagram Barcellona