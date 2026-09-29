Raphinha cuore d’oro: dedica il gol contro l’Australia a un bambino con problemi di vista

29/09/2026 | 22:23:03

Il Brasile di Carlo Ancelotti torna a vincere in amichevole e lo fa nel remake contro l’Australia. La sfida, ricca di gol, è stata aperta da Vanderson, prima del momentaneo ribaltone firmato da Circati e Metcalfe. Ma, allo scadere del primo tempo non poteva mancare il sigillo dell’uomo più in forma nel panorama mondiale, Raphinha. L’ex Leeds, schierato punta centrale come al Barcellona, ha trasformato dal dischetto il gol del momentaneo 2-2, prima del 2-4 finale. L’esultanza del brasiliano, che ha mimato il gesto degli occhiali, è stata dedicata a un bambino con problemi di vista che, alla vigilia del match, aveva incontrato il suo idolo.

Foto: Instagram Brasile