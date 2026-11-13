Raphinha chiarisce: “Voglio essere disponibile per il Brasile e per il Barca”

13/11/2026 | 09:47:21

Raphinha torna a parlare e chiarisce la propria posizione dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni sulla gestione dei minuti con la nazionale brasiliana. L’attaccante del Barcellona, arrivato a Singapore per gli impegni della Seleção, ha voluto ribadire il proprio attaccamento alla maglia verdeoro e spiegare che il suo unico obiettivo è evitare nuovi problemi fisici. Nelle ultime tre finestre internazionali, infatti, ha dovuto fare i conti con tre infortuni nella stessa zona della gamba. Il brasiliano ha voluto mettere fine alle interpretazioni sulle sue precedenti dichiarazioni: “Voglio essere disponibile non solo per la nazionale, ma anche per il Barcellona”. Poi ha aggiunto: “Non voglio infortunarmi di nuovo”. L’esterno ha spiegato di aver semplicemente chiesto attenzione nella gestione delle proprie condizioni fisiche, senza mettere in discussione la disponibilità a rappresentare il Brasile. “Dalla prima volta che ho indossato la maglia della nazionale ho sempre dimostrato chiaramente la mia volontà di essere qui. Non ho mai rinunciato alla nazionale brasiliana e ho sempre fatto tutto il possibile per esserci”, ha dichiarato. Raphinha ha poi ribadito: “Per me è sempre stato un onore e un privilegio, e lo sarà sempre. Questo non cambierà”. Il giocatore ha spiegato anche da dove nascesse la necessità di dosare le energie: “Considerando tutto quello che ho passato nelle ultime tre convocazioni, con tre infortuni praticamente nella stessa zona della gamba, quello che volevo dire era semplicemente che dovevo prendermi cura di me stesso”. Le sue parole durante l’evento per il rinnovo con il Barcellona erano state interpretate come una possibile preferenza per una gestione limitata del minutaggio con il Brasile. Raphinha ha riconosciuto che il messaggio non è stato recepito come avrebbe voluto: “Quello che ho detto ha avuto una ripercussione negativa, anche se in quel momento pensavo di essermi spiegato bene”. Infine, ha concluso con un concetto chiaro: “Purtroppo, quando non siamo fisicamente in condizione, non possiamo giocare né qui né nel club”.

foto: instagram Barcellona